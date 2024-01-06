Puslu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.01.2024 18:05

Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için aday sayısı 3 oldu

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu, 7 Şubat'ta yapılacak erken cumhurbaşkanı seçimi için başvuran 2 kişinin adaylığını daha onayladı.

Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için aday sayısı 3 oldu
[Fotograf: AA]

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için aday sayısı 3 oldu.

Daha önce Yeni Azerbaycan Partisince (YAP) aday gösterilen İlham Aliyev'in adaylığını onaylayan Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunda, bugün bağımsız aday Zahid Oruç ile partisi tarafından aday gösterilen Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev'in adaylığı görüşüldü.

Kurul, Oruç ve Nurullayev'in adaylığını onayladı, böylece seçimde yarışacak aday sayısı 3'e yükseldi.

Seçim için 17 kişinin adaylık başvurusunu kabul eden Kurul, diğer adaylarla ilgili kararını gelecek günlerde açıklayacak.

Cumhurbaşkanı seçimi öne alınmıştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat'ta yapılmasına ilişkin karar almıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de düzenlenmişti.

Aliyev'in imzaladığı kararnameyle cumhurbaşkanı seçimi öne alınmıştı.

ETİKETLER
Azerbaycan
Sıradaki Haber
İsrail, ülkenin güneyindeki Be'eri bölgesinde bir grup gazeteciyi alıkoydu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:16
Bodrum-Datça feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
18:01
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı
17:50
İsrail, ülkenin güneyindeki Be'eri bölgesinde bir grup gazeteciyi alıkoydu
17:54
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, milli çağrı işaretiyle iletişim kuracak
17:28
Bakan Fidan'dan Blinken'a: F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını bekliyoruz
17:29
Zonguldak'ta balıkçıların ağına mayın takıldı
Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı
Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı
FOTO FOKUS
Koruyucu aile sistemi çocuklar için sıcak yuva oluyor
Koruyucu aile sistemi çocuklar için sıcak yuva oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ