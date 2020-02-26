Danimarka vatandaşlığı hakkı elde eden ve belediyelerde düzenlenecek törenlerde belediye başkanlarıyla tokalaştıktan sonra vatandaşlık belgesini alacak yeni Danimarka vatandaşları için ülke genelindeki belediyelerde seremoniler düzenlenirken, bazı belediye başkanları tokalaşma seremonilerini Nazizm'in lideri Hitlerin selamına benzetti.

Danimarka devlet radyo ve TV yayıncısı DR'ye konuşan Aabenraa Belediye Başkanı Thomas Andresen, tokalaşma törenlerini eleştirerek "Bana Nazizm dönemini hatırlatıyor. İnsanlar çalışarak ekmeklerini kazanabilmek için belli bir politik ideoloji ve onun fikirlerine selam durmak zorundaydı. Bu kural bence başka insanlar için güç gösterisi uygulamaktan başka bir şey değil ve bana insanlara sağ ellerini kaldırarak selam vermelerini zorlayan güç gösterisini anımsatıyor." dedi.

Liberal Partili Andresen, tokalaşma törenine bu nedenle katılmayacağını bildirdi.

Yasa 2018’de yürürlüğe girdi

Danimarka Parlamentosu, 2018 yılının sonra günlerinde, ülke vatandaşı olabilmek için "tokalaşmayı" zorunlu kılan yasa tasarısını kabul etmişti.

Yasanın kabul edilmesinin ardından, dönemin Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg tarafından, vatandaşlığa geçmeye hak kazananlar için geçen yıl Ocak ayında basının önünde "tokalaşma töreni" düzenlenmişti.

Fransa ve İsviçre'de el sıkışmayanların vatandaşlığı iptal edilmişti

Fransa ve İsviçre'de vatandaşlığa kabul töreni esnasında el sıkışmayı reddeden kişilerin vatandaşlıklarının geri çevrilmesine şahit olunmuştu.

Fransa'da yaşayan ve vatandaşlık başvurusunda bulunan Cezayirli bir kadın, Vatandaşlık Kabul Töreni sırasında dini inançları sebebiyle üst düzey bir erkek yetkilinin elini sıkmayı reddetmişti.

İsviçre'nin Lozan kentinde ise Müslüman bir çiftin İsviçre vatandaşlığı için yaptığı başvuru, "karşı cinsle el sıkışmayı reddettikleri" gerekçesiyle geri çevrilmişti.

Danimarka, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesiyle de Müslüman kadınları hedef almıştı.

Müslüman kadınlar ve insan hakları gruplarının protestolarına rağmen kamusal alanda burka ve peçe yasağı ülkede uygulanıyor.

Danimarka Parlamentosunda 31 Mayıs'ta yapılan oylamada 30'a karşı 75 oyla kabul edilen "Örtünme Yasağı" başlıklı yasaya göre, Danimarka'da kamusal alanda burka ve peçe giyenlere para cezası uygulanıyor.

Yasayı ihlal eden kişiler bin kron (770 lira) para cezasına çarptırılıyor. Yasağı dört kezden fazla ihlal edenlere ise, her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 700 lira) ceza kesiliyor.