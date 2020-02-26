Afganistan’da sadece geçen yıl hayatını kaybeden ya da yaralanan sivil sayısı 10 bini aştı.

Açıklama, Birleşmiş Milletlere (BM) ait.

Bu, savaşın paramparça ettiği ülkenin silahlı çatışmalarda 10 bini aşkın sivil kayıp yaşadığı 6'ncı yılı işaret ediyor.

Geçen yıl 3 bin 493 sivil hayatını kaybederken, 6 bin 989 kişinin de yaralandığı ortaya konuldu.

2009’dan beri yaşanan sivil zayiata bakıldığında sayı 100 bini geçiyor.

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

Tüm bunlara hava bombardımanları, yol kenarlarına yerleştirilen bombalar ve intihar saldırıları gibi savaştan kaynaklı yaralanmalar ve ölümler dahil.

En fazla ölüm ya da yaralanma olayı da başkent Kabil’de yaşanıyor.

BM raporuna göre, Taliban ve çeşitli terörist gruplar 2019'daki sivil kayıpların çoğundan sorumluydu ancak Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri ve ABD dahil uluslararası güçlerin payı da tüm sivil kayıpların yaklaşık yüzde 24'ünü oluşturdu.

Geçen yıl Taliban'ın hedefi olan sivil sayısının yüzde 21, Afgan ve ABD güçlerinin saldırılarında ölen ya da yaralanan sivil sayısının da yüzde 18 arttığı belirtildi.

[[Grafik: Şeyma Özkaynak]]

ABD’nin Afganistan'a 2019'da rekor sayıda bomba attığı gerçeği de ortada. Rapor, bunun da altını çiziyor.

Raporda, diğer önemli olayların yanı sıra, Birleşmiş Milletler hava saldırılarının yanlışlığı ve özellikle ABD gibi uluslararası oyuncuların drone ile hava saldırılarının artmaya devam etmesi nedeniyle sivil kayıplar konusunda daha fazla risk olduğu uyarıları yapıldı.

BM yetkilileri ayrıca tüm tarafları, çatışmayı durdurmaya çağırdı.

Afganistan Milli Güvenlik Şurası, ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında Taliban'ın saldırılarını azaltacağını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ABD ile Taliban arasında Afganistan'da 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmasının beklendiğini duyurmuştu.