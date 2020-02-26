Haber Giriş: Kaynak: AA
Malezya koronavirüs nedeniyle 66 vatandaşını daha tahliye etti
[Fotoğraf: Reuters]
Çin’in Wuhan kentinde yaşayan 66 Malezya vatandaşı, özel uçakla tahliye edildi.
Malezya basınında yer alan haberlere göre, bugün yerel saatle gece 01.45’te Wuhan’daki Tianhe Havalimanı’ndan hareket eden AirAsia uçağı, sabah saatlerinde Kuala Lumpur Havalimanı’na indi.
Havalimanına vardıktan sonra sağlık kontrolü için hastaneye kaldırılan Malezyalıların yaklaşık 2 hafta sonra taburcu edilecekleri açıklandı.
Malezya hükümeti ilk olarak 4 Şubat’ta Wuhan’da yaşayan 107 vatandaşını tahliye etmişti.
Etiketler: yeni tip koronavirüs tahliye Malezya kovid-19 çin wuhanSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 07:29
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