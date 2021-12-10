Danimarka basınındaki habere göre, Devlet Serum Enstitüsü, son 24 saatte 6 bin 985 COVID-19 vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Enstitüden yapılan açıklamada, ülkedeki vakaların sayısının 3 günde üst üste rekor seviyelerde arttığına işaret edilerek yoğun bakım ünitelerinin dolmak üzere olduğu kaydedildi.

Yoğun bakım servisleri alarm veriyor

TV2 televizyonunda yer alan haberde ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde yaklaşık 10 kişilik yer kaldığı iddia edildi.

TV2'ye konuşan Profesör Anders Perner, geçen yılın aynı dönemine göre yoğun bakım bölümlerinde daha az boş yatak kaldığına işaret ederek bu durumdan çok endişeli olduklarını belirtti.

Vaka sayısı 536 bini aştı

Nüfusun yaklaşık yüzde 77'sinin aşılandığı Danimarka'da vaka sayısı 536 bini aşarken ülkede salgın nedeniyle 2 bin 983 kişi de hayatı kaybetti.

Danimarka Sağlık Bakanlığı, ülke çapında artışa geçen vaka sayılarının ardından kasım sonunda aldığı tedbirler kapsamında, restoran ve barlara girişlerde aşı kartı, mağazalar ve toplu taşımalarda ise maske takma zorunluluğu getirmişti.