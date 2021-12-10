Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 11:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'da denizcilik sektöründe grev kararı
[Fotoğraf: Reuters]
Yunanistan'da denizcilik sektöründe çalışanlar greve gitti. Sabah saatlerinde başlayan grev 48 saat sürecek.
Grev kapsamında ülke genelinde gemiler 48 saat limanda bağlı kalacak.
Greve Yunanistan Cankurtaran Mürettebat Derneği de katılıyor.
Sektör, yeni toplu iş sözleşmelerinde maaş artışı talep ediyor; sigorta, emeklilik, eğitim gibi çeşitli başlıklar altında da sorunların çözülmesini istiyor.
Grev yarın Türkiye saatiyle 01.00’de sona erecek.
Etiketler: Yunanistan
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