Grev kapsamında ülke genelinde gemiler 48 saat limanda bağlı kalacak.



Greve Yunanistan Cankurtaran Mürettebat Derneği de katılıyor.



Sektör, yeni toplu iş sözleşmelerinde maaş artışı talep ediyor; sigorta, emeklilik, eğitim gibi çeşitli başlıklar altında da sorunların çözülmesini istiyor.



Grev yarın Türkiye saatiyle 01.00’de sona erecek.