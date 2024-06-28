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Dünya
AA 28.06.2024 21:35

Danimarka'da Filistin destekçileri 'kamu düzenini bozmaktan' gözaltına alındı

Danimarka'da polis, denizcilik şirketi Maersk'in İsrail'le ticareti kesmesini talep eden Filistin destekçilerini, "kamu düzenini bozdukları" gerekçesiyle gözaltına aldı.

Danimarka'da Filistin destekçileri 'kamu düzenini bozmaktan' gözaltına alındı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Maersk binasının girişinde oturan "Filistin Gençlik Hareketi" isimli grup, denizcilik şirketinin İsrail'e "silah ticaretinin doğrudan yapılmasını kolaylaştırdığını ve bundan kazanç sağladığını" belirtti.

Filistin destekçileri, Maersk'in İsrail'le bağlarını kesmesini ve Filistin'deki soykırımı desteklemeyi bırakmasını talep etti.

Kopenhag Polis Sözcüsü Martin Kajberg, Danimarka'da yayın yapan Ritzau haber ajansına yaptığı açıklamada, göstericilerin "kamu düzenini bozdukları" gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Kopenhag'da Filistin'e destek gösterisinden | AA[Kopenhag'da Filistin'e destek gösterisinden | AA]

Danimarka'da, haziran başında 27 Filistin destekçisi, parlamento binasının da içinde bulunduğu Christiansborg Sarayı'nın girişini kapattıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gazze'de 10 çocuktan 9'u ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ediyor

Hüsam Ebu Safiye, uluslararası kuruluşlara ve Birleşmiş Milletler'e (BM) en kısa sürede hastaneye yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme tedarik etme çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 6 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 10 çocuktan 9'unun ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ettiğini, yetersiz beslenmenin hayati tehlike riskini artırdığını duyurmuştu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden dün yapılan açıklamada ise şu ana kadar 33 Filistinlinin açlıktan öldüğü dile getirilmişti.

BM: Gazze'de 625 bin çocuk 8 aydır okula gidemiyor

Gazze'de 625 binden fazla çocuğun 8 aydan uzun süredir okula gidemediği, bunların 300 bininin daha önce UNRWA öğrencisi olduğu aktarıldı. UNRWA personelinin yürüttüğü eğitici faaliyetlerin çocukların okula dönmeye hazırlanmaları açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

İsrail saldırılarından kaçan Filistinli sivillerin sığındığı okullara İsrail ordusunun zaman zaman saldırdığı biliniyor.

 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, "Bombardımanı (Gazze'nin) kuzey, orta ve güney kesimlerinden duymak mümkün. Gazze halkı, her yere yayılmış yıkım, zorunlu göç ve korku karşısında çaresiz durumda." ifadesini kullandı.

BM Yetkilisi, "Gazze Şeridi'ndeki durum her geçen gün öncekinden daha kötü bir hal alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki katliamında son durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 265 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 47 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 52 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 765'e, yaralananların sayısının da 86 bin 429'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile siv

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

 

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