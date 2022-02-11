Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Danimarka aşılama programını ilkbaharda sonlandırma kararı aldı
[Fotoğraf:AFP]
Danimarka'da aşılanma oranının yüksek seviyelere çıkması ve salgının üçüncü dalgasının nüfusun büyük bölümüne virüse karşı bağışıklık kazandırmasından dolayı, ilkbaharda COVID-19 aşılama programı sonlandırılacak.
Danimarka Ulusal Sağlık Kurumu açıklamasında ''Vakaların artışının tersine dönerek düşme yönünde olduğunun işaretleri güçlü bir şekilde görülüyor. Bu nedenle COVID-19 aşısı 3.dozunun 18 yaşının altındakilere vurulmasını tavsiye etmiyoruz. Huzurevlerinde yaşayan ve 85 yaşının üzerinde olanlar içinde için de artık 4. dozun vurulmasını tavsiye etmiyoruz'' ifadelerine yer verildi.
Danimarka hükümeti COVID-19’u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarırken 1 Şubat itibarıyla tüm kısıtlamaları kaldırmıştı.
Ulusal Sağlık Kurumunun verilerine göre, Danimarka'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 977'ye, vaka sayısı 2 milyon 196 bin 556'ya yükseldi.
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