Danimarka’da yayın yapan Berlingske gazetesinde yer alan habere göre, Danimarka Silahlı Kuvvetleri, NATO'ya göndermesi gereken 700 askeri, son 2 yıldır İttifak'ın hizmetine sunmuyor.

Gazeteye konuşan askeri kaynaklar, ordudaki 6 bin askerin çok sayıda görev üstlendiği için yıprandığını belirterek bu nedenle NATO birliğine asker gönderilmediğini söyledi.

“Personel eksikliği krizi” uyarısı

Gazeteye görüş bildiren uzmanlar, Danimarka Silahlı Kuvvetlerini, askerlerin fazla yıpranması nedeniyle bazı görevlerin yerine getirilememesinin uzun vadede "personel eksikliği krizine" yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA