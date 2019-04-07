Brezilya'nın Para eyaleti Valisi Helder Barbalho, dün liman kenti Belem'e giden otoyolun geçtiği köprünün 200 metrelik bölümünün, bir feribotun ayağına çarpması sonucu yıkıldığını açıkladı.

Barbalho ayrıca görgü tanıklarına göre kaza sırasında köprüdeki 2 aracın Moju Nehri'ne düştüğünü söyledi.

Köprüden düşen araçlarda kaç kişinin olduğu bilinmezken, nehirde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, feribotun 5 kişilik mürettebatının kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Yerel basın, ocak ayında yapılan incelemenin, köprünün ayaklarında aşınma olduğunu ortaya koyduğunu, yerel yönetimin önlem almak için fon talep ettiğini duyurdu.

Köprünün tamiratının 1 yıl kadar süreceği ve 25 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA