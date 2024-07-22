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Dünya
AA 22.07.2024 06:41

Cumhuriyetçilerin Başkan Yardımcısı adayı Vance: Joe Biden, hayatımın en kötü başkanıydı

ABD'de Cumhuriyetçilerin Başkan Yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance, "Joe Biden, hayatımın en kötü başkanıydı. Kamala Harris de Biden'ın attığı her adımda yanındaydı" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçilerin Başkan Yardımcısı adayı Vance: Joe Biden, hayatımın en kötü başkanıydı

Demokratlar kimi seçerse seçsin "Başkan Trump ve kendisinin Amerika'yı kurtarmaya hazır" olduğunu belirten Vance, "Elinizden geleni ardınıza koymayın" ifadesini kullandı.

Vance, "Joe Biden, hayatımın en kötü başkanıydı. Kamala Harris de Biden'ın attığı her adımda yanındaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Harris'in son 4 yılda Biden'ın "açık sınır"la beraber diğer kararlarına imza attığını belirten Vance, şöyle devam etti:

"Tüm bu başarısızlıklar Harris'i de kapsıyor. Harris, Biden'ın zihinsel durumu hakkında da neredeyse 4 yıl boyunca bize yalan söyleyerek ülkeyi işini yapamayan bir başkana maruz bıraktı."

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