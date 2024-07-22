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Dünya
AA 22.07.2024 06:35

Biden başkanlık yarışından çekildi, yeni aday belirleme süreci merak konusu

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından, Demokrat Partinin seçim yolunun hangi prosedürlerle şekillenebileceği sorusu gündem oldu.

Biden başkanlık yarışından çekildi, yeni aday belirleme süreci merak konusu
[Fotograf: Reuters]

ABD Başkanı Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Iowa'da 15 Ocak'ta başlayan ve Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının kendi partileri içinde başkan adayı olmak için yarıştığı ön seçim süreci haziranda sona erdi.

Biden, seçimlerde bir kişinin aday gösterilmesi için 1968 Demokrat delegeden oy alması gerekirken yaklaşık 3 bin 800'den fazla delegenin desteğini kazanmıştı.

19-22 Ağustos'ta ise Demokrat Partinin Chicago'daki parti kongresi olan Demokrat Parti Ulusal Kongresinde partilerin başkan adayı resmen belirlenip açıklanması beklenirken, Biden'ın adaylıktan çekilmesi, partinin adayının belirlenmesi için nasıl bir süreç izleyeceği sorusunu akıllara getirdi.

Joe Biden'ın seçimlerden çekilmesi için çağrılar artıyor
Joe Biden'ın seçimlerden çekilmesi için çağrılar artıyor

Biden, eleştirilerin hedefi oldu

Biden, son dönemde sağlık durumu ve mental yeterliliği konusundaki endişeler ile Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump'la 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansı nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Partiye destek veren milyarder bağışçılar arasında da 81 yaşındaki Demokrat Partili Biden'ın yarıştan çekilmesini isteyen isimlerin sayısı artıyordu.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat Üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz'da, Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısında bulunarak bu çağrıyı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.

Biden, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla yarıştan çekilmeyeceğini ve "en güçlü adayın kendisi" olduğunu ifade etse de bugünkü açıklamasında "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim." ifadesini kullandı.

Donald Trump: Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak
Donald Trump: Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak

Biden, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını destekliyor

Biden, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çekildiği başkanlık yarışında, yardımcısı Kamala Harris'in Demokrat Partiden aday olması için "tam destek ve onay verdiğini" açıkladı.

Süreç nasıl işleyecek?

Biden'ın kendi isteğiyle yarıştan çekilmesi üzerine, Kongreden önce yeni adayın belirlenememesi halinde Demokrat Parti tüzüğüne göre, partinin adayıyla ilgili nihai kararını verecek Kongrede delegelerin yeni isme oy vermeleri gerekiyor.

Biden'ın neredeyse tamamının desteğini kazandığı Demokrat Partili delegelerin çoğunluğunun oyunu kazanan kişi, Demokratların yeni adayı olacak. Bir başka deyişle 3 bin 930'dan fazla delegeden 1968'inin oyunu alan kişi, partinin başkan adayı olmaya hak kazanabilecek.

Adaylık için ismi geçenler

Öte yandan, ABD'de yerel medya ve birçok uzman, Biden'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yanı sıra eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın da Biden'ın yerine geçebilecek adaylar arasında olması olasılığını konuşuyordu.

Michelle Obama birçok kez adaylık yarışına katılmayacağını belirtse de Biden'ın çekileceği bir senaryoda ismi en çok tartışılacaklar arasında yer alıyordu.

BBC'nin haberine göre, Demokratların başkan adayı, Harris'ten başka isim de olabilir.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Biden'ın adaylıktan çekilmesi halinde doğrudan Harris'in aday gösterilmesindense partide adaylık için bir "yarış" olması çağrısı yapmıştı.

Belirlenecek başkan adayının başkan yardımcısı adayının kim olacağı da merak konusu.

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