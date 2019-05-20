Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın Zelenskiy’i tebrik ettiği görüşmede, Kırım'ın ilhakı konusunda Türkiye'nin hassasiyetinin devam ettiği vurgulandı.

Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin her alanda artarak devam etmesi konusunda mutabık kalınan görüşmede, iki ülkenin 10 milyar dolar ticaret hedefine ulaşması için Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın önümüzdeki dönemde imzalanması konusunda görüş birliğine varıldı.

Kaynak: AA