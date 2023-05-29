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Dünya
AA 29.05.2023 12:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Pakistan basınının da gündeminde

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Pakistan basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Pakistan basınının da gündeminde
[Fotograf: AA]

Pakistan devlet televizyonu PTV ile resmi ajansı "Associated Press of Pakistan (APP)”, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını okuyucu ve izleyicilerine son dakika gelişmesi olarak aktardı.

PTV ve APP, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in Erdoğan'ın seçim başarısına dair tebrik mesajını ekran ve sayfalarına taşıdı.

Dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim zaferi tebrikleri sürüyor
Dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim zaferi tebrikleri sürüyor

Pakistan devlet radyosu Radio Pakistan ise Erdoğan’ın seçimleri kazandığını köşesine taşıdı.

Pakistan'da Türkiye’yi dünya genelinde Urduca konuşan halklara tanıtan "turkeyurdu" haber sitesi de seçimleri dijital platformlar üzerinden anlık gelişmelerle okuyucularına aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yenilmezliğine" vurgu

"GTV, Bol News, ARY News, Geo News, Dunya News, Samaa TV" ve daha birçok televizyon kanalı Erdoğan’ın seçim başarısına ekranlarında geniş yer verdi.

Televizyonlarda Pakistanlı liderlerin ve siyasetçilerin seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmesi izleyicilere aktarıldı.

The News gazetesi, "Erdoğan’ın tarihi ikinci tur seçimlerde 20 yıllık iktidarını uzattığını” belirtti.

Dawn gazetesi de “yenilmezliğine” işaret ederek Erdoğan'ın iktidarını devam ettirdiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı birçok ülkede kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı birçok ülkede kutlandı

Samaa TV haber sitesinde de Pakistan'daki Türk seçmenlerin oy kullandığına işaret edilerek, resmi sonuçların açıklanmasıyla Erdoğan'ın iktidarını 3. 10 yıla taşıyacağı kaydedildi.

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