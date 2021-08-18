Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bio, paylaşımında şunları kaydetti;

"İleri görüşlü ve verimli bir toplantı için Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Ekselanslarına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dost canlısı insanlarına, kaldığımız süre boyunca gösterdikleri sıcak misafirperverlik için minnettarım."