Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sierra Leone'li mevkidaşından teşekkür
[Fotoğraf: AA]
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Türkiye ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Bio, paylaşımında şunları kaydetti;
"İleri görüşlü ve verimli bir toplantı için Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Ekselanslarına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dost canlısı insanlarına, kaldığımız süre boyunca gösterdikleri sıcak misafirperverlik için minnettarım."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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