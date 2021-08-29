Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Karadağ'da Osmanlı Eski Sefaretini ziyarete giderken vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı. Duruma kayıtsız kalmayan Erdoğan ve eşi, vatandaşları selamladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ve eşi Lidija Cukanoviç ile Osmanlı Eski Sefaretini ziyaretine gidişi sırasında kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
Etiketler: Karadağ Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 01:01
- 00:39
- 00:34
- 00:30
- 00:21
Sıradaki Haber
İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermilerle saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz