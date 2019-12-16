Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti16 Aralık 2019 Pazartesi 19:39 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 19:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'de konakladığı otelde, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile görüştü.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği Cenevre'de konakladığı oteldeki kabulü basına kapalı gerçekleşti.
Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile yapılan ve 50 dakika süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile ayak üstü sohbet etti.
Kaynak: AA
Etiketler: recep tayyip erdoğan Cenevre Somali