TİKA, Gazze'deki Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığının iş birliğiyle 100 tekerlekli sandalye, 100 engelli tuvaleti, 200 koltuk değneği ve 3 bin battaniyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Yardım kapsamında, özel bakıma muhtaç kişilere çeşitli kişisel temizlik malzemeleri de dağıtıldı.

TİKA ayrıca ameliyat ve yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 8 çeşit ilacı dün Gazze'deki hastanelere dağıtmıştı.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığının verilerine göre Gazze'de 127 bin 962 engelli bulunuyor. Bu rakam, Gazze nüfusunun yüzde 6,8'ine tekabül ediyor.

Kaynak: AA