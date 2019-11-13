Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı.

Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı.

[Fotoğraf: AP]

Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti.

Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi TSİ 20.13'te başladı.

[Fotoğraf: AA]

Baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ABD Başkanı Trump, görüşme öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyledi.

"S-400 ve F-35 konusunu da konuşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süredir dost olduklarını vurgulayan Trump, S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını belirtti.

"Türkiye 100'den fazla DEAŞ'lı yakaladı"

Trump, Türkiye'nin son dönemde (Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını ve onlara göz kulak olmaya devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA