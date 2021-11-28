İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları grubundan La Palma’da 19 Eylül’de patlamaya başlayan Cumbre Vieja Yanardağı’ndan lav akışı sürüyor.

Bölgedeki son durum dronla izlendi. Evlerin yanardağdan çıkan küllerle kaplandığı görüntülendi.

Yetkililer Cumbre Vieja yanardağının 19 Eylül'de ilk patlamasından bu yana herhangi bir azalma belirtisi göstermediği için başka bir menfezin ortaya çıktığını duyurdu.

Yetkililer toprak kaymasına karşı uyardı

La Palma havaalanı kül birikmesi nedeniyle kapatıldı ve yetkililer Cuma günü yağmur yağması sonucu oluşabilecek toprak kaymalarına karşı bölge sakinlerini uyardı.

AB uydu izleme sistemi Copernicus'a göre Çarşamba gününe kadar lav akıntısı bin 73 hektarlık bir alanı yuttu ve patlama yaklaşık 2 bin 700 binaya zarar verdi.