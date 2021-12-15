Kanarya Adaları Volkanik Riskler için Acil Mücadele ve Sivil Koruma Özel Planlama (Pevolca) kurumu yetkilileri, volkandaki patlamaların ve lav akışının durduğunu, gaz yayılımı ve depremlerde de büyük bir düşüş görüldüğünü açıkladı.

Cumbre Vieja'nın sönme aşamasına girdiğini vurgulayan yetkililer, mevcut verilerin gelecek bir hafta boyunca teyit edilmesi halinde volkanın söndüğünün netlik kazanacağını duyurdu.

En uzun süre aktif kalan volkan

Cumbre Vieja, 1585 yılında 84 gün aktif kalan Tehuya Yanardağı'nı geçerek 12 Aralık itibarıyla 85. gününü doldurdu. Cumbre Vieja, La Palma'da en uzun süre aktif kalan volkan oldu.

Volkan, 84 günlük sürede 94 milyon metreküpten fazla lav püskürttü. 2 bin 896 binayı kullanılmaz hale getiren Cumbre Vieja, 150 binada kısmi hasar bıraktı.

Lavlar yanardağ çevresinde 1182 hektarlık alanı kapladı. Denize dökülen alanda 48 hektarlık delta oluştu.

Bölgede 6 bine yakın kişinin evlerini tahliye etmesine neden olan volkanın ada ekonomisine verdiği zarar ise 840 milyon Euro’yu geçti.

İlk defa aktif duruma geçtiği için henüz resmi adı konulmayan volkana basın, halk ve uzmanlar tarafından bölgedeki doğal parka verilen isim Cumbre Vieja ile adlandırılıyor.