İspanya'nın La Palma Adası'ndaki Cumbre Viaja Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor.

Üç hafta önce faaliyete geçen yanardağda kraterin bir kısmının çökmesi sonucu yeni bir lav nehri oluştu.

Yeni akıntının öncekilere benzer bir yol izleyerek denize ulaşması bekleniyor. Bölgede 6 binden fazla kişi tahliye edildi.

Yanardağ felaketinde şu ana kadar binden fazla yapı yok oldu. Tarım arazileri zarar gördü.

Havalimanı yeniden açıldı

Adada yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın lavla kaplı olduğu ifade ediliyor.

Kül yağmuru nedeniyle kapatılan havalimanını ise yeniden açıldı. Ancak uçuşlar hava sahasındaki yoğun kül ve duman nedeniyle sık sık aksıyor.

Bu nedenle La Palma Adası'nın da bulunduğu Kanarya Adaları topluluğuna inecek uçaklara güzergah değişikliğine veya rötarlı uçuşlara hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı.

Askeri Acil Durum Birimi hava kalitesini izliyor

İspanya'nın Askeri Acil Durum Birimi'nden (UME) alınan video görüntüleri, lavların yanardağdan denize düşmeye devam ederek yoluna çıkan her şeyi yutmasıyla üyelerin bölgeyi incelediğini ve hava kalitesi kontrol testi yaptığını gösterdi.

27 Eylül Pazartesi gününden bu yana lavların denize ulaşması ve zararlı gazları serbest bırakması beklentisiyle üç sahil köyü boşaltıldı.

Batı kıyısındaki sakinlere kapı ve pencereleri bant ve ıslak havlularla kapatmaları yönünde uyarı yapıldı.

“Püskürme hava kalitesini etkilemedi”

Bu tavsiye henüz kaldırılmadı, ancak yetkililer ölçümlerin havanın şu ana kadar nefes almak için güvenli olduğunu gösterdiğini vurguladı.

La Palma Belediyesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Püskürme hava kalitesini etkilemedi, bu da havanın solunabilir olduğunu gösteriyor. Gazların varlığını ölçen ekipler periyodik kontroller yapıyor ve tehlikeli olarak kabul edilebilecek değeri henüz kaydetmediler" dedi.