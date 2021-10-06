ABD Adalet Bakanlığı, Teksaslı Christopher Charles Perez’in geçen yıl Facebook hesabından, biyolojik silahlarla ilgili yanlış ve uydurma haberler yaydığı ve halkta korku ve panik yarattığı gerekçesiyle iki kez ceza aldığını açıkladı.

Perez'in, 15 ay hapis cezası ve bin dolar para cezası aldığı belirtildi.

İddia ettiği eylemi yapmamış

40 yaşındaki Perez, geçen yıl nisan ayında Facebook üzerinden yayınladığı tehdit mesajında, COVID-19'a yakalanmış bir kişiye para karşılığında San Antonio'da bir süpermarkette satılan ürünleri yalattığını ileri sürmüştü.

Soruşturma sonucunda Perez’in iddia ettiği eylemi gerçekleştirmediği ortaya çıktı.

"Aldığı ceza suçun ciddiyetini ortaya koyuyor"

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) San Antonio yetkilisi Christoper Combs, yaptığı açıklamada, tehdit gerçek olmasa bile COVID-19'u biyolojik silah olarak kullanmaya çalışmanın hukuki sonuçları olduğunu belirtti.

Combs "Perez, eylemiyle korku ve panik yaratmaya çalıştı. Bugün aldığı ceza, suçun ciddiyetini ortaya koyuyor." dedi.

3 bin civarı hesap kapatıldı

Soruşturma FBI'ın Ortak Terörizm Görev Gücü ve Kitle İmha Silahları personeli tarafından yürütüldü.

Facebook, dezenformasyon içeren 20 milyondan fazla gönderiyi sildiğini ve bu tür gönderileri birden fazla kez yayan 3 bin civarında hesabı kapattığını açıklamıştı.