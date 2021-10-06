Irak'ta 10 Ekim'de yapılacak erken seçime ilişkin Avustralya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç, İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, erken seçimin, Iraklı seçmenlerin geleceklerini demokratik olarak belirlemeleri için fırsat olduğu belirtilerek, "Irak tarihinde bu anın öneminin farkındayız." denildi.

"Tüm tarafları seçim sürecinin bütünlüğüne saygı göstermeye çağırıyoruz"

Irak halkının taleplerine yanıt olarak, özgür ve adil seçimleri desteklemek için önemli bir kaynağın seferber edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Mayıs 2020'de BM Irak Destek Misyonunun (UNAMI) seçime destek verme görevini uzattığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Irak halkı artık temel oy hakkını kullanma fırsatına sahip. Irak hükümetinin, reform arayışında uzun süredir şiddet ve yıldırma ile karşı karşıya kalan kadınlar ve gençler de dahil olmak üzere tüm Iraklılar için güvenli, özgür, adil ve kapsayıcı bir seçim ortamı sağlama çabalarını destekliyoruz. Aynı şekilde, Irak hükümetinin ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin seçimlere güvenli şekilde katılmalarını sağlama çabalarını destekliyoruz. Tüm tarafları hukukun üstünlüğüne ve seçim sürecinin bütünlüğüne saygı göstermeye çağırıyoruz."

Seçim gözlem heyetleri

Irak'ta taraflar, 2020'de uluslararası gözlemin seçim meşruiyeti için ön koşul olduğu görüşünü kabul etmiş ve Irak Hükümeti BMGK'den bu yönde bir talepte bulunmuştu.

BMGK, 27 Mayıs 2021'de UNAMI'nin seçimi izleme ekibine yetki veren 2576 sayılı Kararı oy birliğiyle kabul etmişti.

Ayrıca, 21 Haziran 2021'de Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinden ayrı bir seçim gözlem heyeti oluşturmuştu.