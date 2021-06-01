Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin tedavisinin evinde devam edeceği açıklandı.

Karadavi ve ailesi, tedavi konusundaki çabalarından dolayı sağlık ekiplerine ve dünyanın her yerinde kendisi için dua eden tüm Müslümanlara teşekkürlerini iletti.

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin 17 Nisan'da COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.