Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 20:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
COVID-19 tedavisi gören Karadavi taburcu edildi
[Fotoğraf: AA]
95 yaşındaki Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, COVID-19'a yakalanmasından yaklaşık bir buçuk ay sonra hastaneden taburcu edildi.
Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin tedavisinin evinde devam edeceği açıklandı.
Karadavi ve ailesi, tedavi konusundaki çabalarından dolayı sağlık ekiplerine ve dünyanın her yerinde kendisi için dua eden tüm Müslümanlara teşekkürlerini iletti.
Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin 17 Nisan'da COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Etiketler: Koronavirüs
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