Yüzlerce şehit ve gazi çocuğu için Türkiye'den oyuncaklar gitti.

Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde "Hediye Karavanı" çocukların yüzünü güldürdü.

"Hediye Karavanı Yollarda Azerbaycan"

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, 1 Haziran Dünya Çocuk gününde Karabağ Savaşı'nda şehit düşen veya gazi olan askerlerin çocuklarını unutmadı.

“Hediye Karavanı Yollarda Azerbaycan” projesi kapsamında hazırlanan hediyeler Azerbaycan'a gönderildi.

Sınırdaki Tovuz kentinde oyuncakların dağıtımı öncesi yapılan törende duygulu anlar yaşandı.

"Bütün şehit ailelerine ve çocuklarımıza hediyelerimiz var"

Çocuk Oyunları ve Spor Klüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, "Kimse şehit olmasın. Çocuklar, babalar hep beraber yaşasın ve inşallah böyle duygusal anlar yaşamayalım. 16 şehir gezeceğiz. Bütün şehit ailelerine ve çocuklarımıza hediyelerimiz var, hediyelerimizi vereceğiz. İnşallah daha güzel ve sevinçleri paylaştığımız günlerde beraber oluruz" dedi.

Tören sonrası çocuklara hediyeleri dağıtıldı.

Miniklerin hediyeler karşısında yaşadıkları heyecan ve sevinç görülmeye değerdi.