Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
COVID-19 aşısı Brezilya'da 5 yaşındaki çocuklara uygulanıyor
Brezilya'da çocukların aşılanması çalışması sürüyor.5 yaşındaki çocuklara COVID-19 aşısı vuruldu.
Latin Amerika ülkelerinde COVID-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.
Rio De Janeiro kentinin Barra da Tijuca bölgesinde bulunan bir sağlık merkezinde 5 yaşındaki çocuklara COVID-19 aşısı uygulandı.
Brezilya'da Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1189 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 633 bin 810'a, 177 bin 27 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 26 milyon 776 bin 620'ye çıktı.
Son Haberler
- 11:09
- 11:11
- 11:10
- 11:02
- 10:58
Sıradaki Haber
Polis çağrı hattını 440 kez arayan öğretmen tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz