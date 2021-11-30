Yeni bir çalışmada , iki doz Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı aldıktan sonra cinsiyetin ve yaşın antikor düzeylerinin gücünü belirlediği ortaya çıktı.

COVID-19 aşısının ikinci dozundan sonra kadınlar ve çocukların antikor seviyelerinin, erkekler ve 65 yaş üstü bireylerden daha yüksek olması bilim insanlarını şaşırttı.

Bilim insanları bunun nedeninin testosteronun doğal olarak bağışıklık sistemini baskılaması olduğunu öne sürüyor.

Testosteron 'doğal olarak bağışıklık sistemini baskılarken, kadınlarda daha yüksek olan östrojenin bağışıklık tepkilerini güçlendirdiği biliniyor.

Araştırmayı yürüten Teksas Biomed'de doktora sonrası araştırmacı Brandon Michael Henry "Çalışmamız, COVID-19 enfeksiyonuna karşı etkili bir bağışıklık tepkisi oluşturmaya ve COVID-19 ölümlerini önlemeye devam edebilmemiz için antikor seviyelerini yüksek tutmak için tüm yetişkinler için destekleyici aşıların önemli olacağına dair ek kanıtlar sağlıyor" diye konuştu.

6 ay içinde herkeste düşüyor

Bununla birlikte, zaman içinde antikorların yaygınlığı üzerine dünyanın en büyük çalışması olarak kabul edilen çalışma, yaş veya cinsiyetten bağımsız olarak herkes için seviyelerin altı ay içinde yüzde 50 oranında düştüğünü gösterdi.