Çöpten tiyatro sahnesine
Çin'de üç kişilik bir tiyatro ekibi, atık malzeme ve eşyalarla sahne yaptı. Oyunlarında da topladıkları atıkları kullandı. Geri dönüştürülmüş malzemelerle yapılan yeni karakterler ve özellikle çocuk oyunları büyük ilgi görüyor.
Çöp poşetlerini karıştırıp işlerine yarayacak malzeme aradılar. Buldukları parçaları da sahnede kullandılar.
Çin'de tiyatro sanatçıları, çöpten topladıkları atıkları tiyatro sahnesinde yeniden değerlendiriyor.
Üç tiyatro sanatçısının üç yıl önce hobi olarak başladığı proje, dikkat çekici bir sanat çalışmasına dönüştü.
Atık malzemelerden kukla yapıyorlar
Atık malzeme ve kullanılmış eşyalar, Şanghay kentindeki bu tiyatro sahnesinde
yeniden hayat buldu.
Topladıkları parçalarla yeni karakterler yaratan sanatçıların çocuk tiyatroları ve kukla oyunları beğeni topluyor.
Pet şişelerden metal parçalarına kadar her şey, oyunların bir parçası olabiliyor.
Oyunlardaki eşyaların kullanılmış olduğunu ve çöpten toplandığını duyanlar da eşya bağışı yapıyor