Çöp poşetlerini karıştırıp işlerine yarayacak malzeme aradılar. Buldukları parçaları da sahnede kullandılar.



Çin'de tiyatro sanatçıları, çöpten topladıkları atıkları tiyatro sahnesinde yeniden değerlendiriyor.



Üç tiyatro sanatçısının üç yıl önce hobi olarak başladığı proje, dikkat çekici bir sanat çalışmasına dönüştü.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Atık malzemelerden kukla yapıyorlar



Atık malzeme ve kullanılmış eşyalar, Şanghay kentindeki bu tiyatro sahnesinde

yeniden hayat buldu.



Topladıkları parçalarla yeni karakterler yaratan sanatçıların çocuk tiyatroları ve kukla oyunları beğeni topluyor.



Pet şişelerden metal parçalarına kadar her şey, oyunların bir parçası olabiliyor.



Oyunlardaki eşyaların kullanılmış olduğunu ve çöpten toplandığını duyanlar da eşya bağışı yapıyor