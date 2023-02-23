Protech projesi, AB ve Birleşik Krallık'tan kuruluşları içeren bir iş birliği.

Proje, telefon gibi cihazlara yüklenen uygulama ile, zararlı resim ve videoların görüntülenmesini belirleyecek ve engelleyecek.

Projenin Salus adlı uygulaması, olası çocuk cinsel istismarı malzemelerini belirlemek ve kullanıcıların bunları görmesini engellemek için yapay zeka kullanarak gerçek zamanlı olarak çalışmayı amaçlıyor.

İçeriği engellemek için diğer geleneksel teknikleri de kullanacak.

Çocuk istismarı materyallerini bulmak, işaretlemek ve kaldırmak için çalışan bir kuruluş olan Internet Watch Foundation, İngiliz şirketi SafeToNet tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisinin eğitilmesine yardımcı olacak.

Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği NSPCC'ye göre, 2021/2022 yılında çocukların uygunsuz görüntülerinin bulundurulmasını ve paylaşılmasını içeren 30 bin 925 suç işlendi.

Geçen yıl Polis Vakfı düşünce kuruluşu tarafından hazırlanan bir raporda, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarının hacminin "uluslararası düzeyde kolluk kuvvetlerinin yanıt verme yeteneğini aştığı" bilgisi yer aldı.

BBC'ye konuşan proje üyeleri, polisliğin tek başına insanların görüntüleri indirmesini engellemeyeceğini söyledi.

Birleşik Krallık'ta 2014'ten bu yana dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla kişi çocuklara yönelik cinsel istismar materyali bulundurduğu için tutuklandı ve bu süreçte bazı çok ciddi suçluları tespit edildi.