Fotoğraf, yüksek irtifa balonunun ABD kıtası üzerindeki ilerlemesini takip eden bir U-2 casus uçağının kokpitinden çekildi.

Pekin, balonun rotasından çıkan bir meteoroloji balonu olduğunu iddia etti.

Ancak Washington, balonun genişleyen bir Çin istihbarat toplama programının parçası olduğunu söylüyor.

Balon ABD toprakları üzerinde uçarken, en az iki uçak özellikleri ve yörüngesi hakkında bilgi topladı.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, uçuşların "istihbarat toplama operasyonlarını yürütebildiğini" ortaya çıkardığını söyledi.

Yetkililer balondan ilk olarak 28 Ocak'ta Alaska hava sahasına geçtiğinde haberdar oldular.

ABD ve Kanada arasında ortak bir operasyon olan Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı'na (NORAD) ait savaş uçakları yabancı cismi teşhis etti, ancak o sırada ordu onu düşürmedi.

Balon, 4 Şubat'ta South Carolina eyaletinin açıklarında ABD Hava Kuvvetlerine bağlı F-22 uçağı tarafından düşürülmüştü.

Bu operasyonun ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin ziyaretini ertelemişti.