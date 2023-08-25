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Dünya
CNN International 25.08.2023 08:59

CNN: Almanya yeniden Avrupa'nın hasta adamı olarak görülüyor

CNN'de yayımlanan habere göre, ekonomik performansı düşen Berlin, yeniden hasta adam olarak görülmeye başlandı.

CNN: Almanya yeniden Avrupa'nın hasta adamı olarak görülüyor

Bu yılın beklentilerine göre Alman ekonomisinin küçülmesi bekleniyor. Avro bölgesinde küçülme yaşayacak tek ekonominin Almanya'nın olacağı tahmin ediliyor. Enflasyon da Almanya'da diğer Avrupalı komşularına göre daha fazla kendini hissettiriyor.

CNN'in haberinde şu ifadelere yer verildi:

"Almanya'nın, yıllar süren ekonomik performansın habercisi olan bir dizi işgücü piyasası reformuyla "Avrupa'nın hasta adamı" etiketini üzerinden atmasının üzerinden neredeyse yirmi yıl geçti . Ne yazık ki Berlin için bu ifade geri dönüyor."

Yapışkan enflasyon ve üst üste üç çeyrekte düşen veya durgunlaşan üretim, Avrupa'nın en büyük ekonomisini sıkıntıya soktu.

Öyle ki Uluslararası Para Fonu, ülkenin bu yıl küçülen tek gelişmiş ekonomi olmasını bekliyor.

Almanya dahil euro para birimini kullanan 20 ülke için ortalama %0,9'luk bir artışa kıyasla %0,3'lük bir daralma öngörülüyor .

Uzun süreli bir durgunluk, 2008-9 mali krizini takip eden on yılda yılda ortalama yüzde 2 büyüyen, bu dönemin çoğunda bütçe fazlası veren ve ihracatında patlama yaşayan bir ekonomi için hayal kırıklığı yaratan bir sonuç olacaktır .

Kiehl Dünya Ekonomisi Enstitüsü araştırma direktörü Stefan Kooths'a göre Almanya, tek bir büyük hastalıktan ziyade "bir dizi bireysel sorundan" muzdarip. 

Sanayi sektörü darbe aldı

Almanya'nın Volkswagen ve Siemens gibi ünlü üreticilerinin de dahil olduğu daha geniş sanayi sektörü de darbe aldı. Resmi tahminlere göre sanayi üretimi haziran ayında yıllık bazda %1,7 daraldı .

S&P Global'in Çarşamba günü yayınladığı verilere göre , hem hizmetleri hem de imalatı kapsayan Almanya'daki ticari faaliyetler, ülkenin sıkı pandemi kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırmaya başladığı Mayıs 2020'den bu yana en hızlı düşüşünü Ağustos ayında gerçekleştirdi .

ING'nin küresel makroekonomik araştırma başkanı Carsten Brzeski, CNN'e "Almanya'nın endüstriyel sipariş defterleri son 12 ayda boşaldı" dedi.

"Almanya'nın Çin'e ihracatı çok yavaş, pandemi öncesine göre çok daha düşük" diye ekledi.

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