Prens Andrew hakkında 17 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açan Virginia Roberts Giuffre, mahkeme celbini Prens'e ulaştırmada sorun yaşıyor.

Prens Andrew'un eski arkadaşı ve cinsel saldırıdan hüküm giyen Jeffrey Epstein tarafından 2001'de Londra'ya götürüldüğünü ve "Prens'le ilişkiye zorlandığını" öne süren Giuffre, tazminat talep ediyor.

Yüksek Mahkeme, davacının lehine karar verdi

Giuffre'nin avukatları, New York'ta açılan davanın celbinin, "sanığın bilinen son adresine teslim edildiğini" ve belgelerin de "Royal Mail (Kraliyet'e bağlı İngiliz posta şirketi) üzerinden gönderildiğini" savunuyor.

61 yaşındaki Prens Andrew'un hukuk ekibi ise bildirimin yasalara uygun yapılmadığı gerekçesiyle tanınmamasını istedi.

Bunun üzerine Giuffre'nin avukatları, İngiltere'de Yüksek Mahkemeye başvurarak bildirimin yapıldığının tanınmasını istedi. Mahkeme de çarşamba günü New York'ta başlatılan yasal işlemlerle ilgili olarak davacı tarafın Prens'le temasa geçebilme hakkına sahip olduğuna karar verdi.

Prens'in ekibi itiraz edecek

Bugün Yüksek Mahkeme, Prens Andrew'un avukatlarının mahkeme celbi bildiriminin tanınması kararına itiraz edeceğini bildirdiklerini belirterek, davalı tarafa 24 Eylül'e kadar süre verdi.

Prens'in dava hakkında doğru şekilde bilgilendirilip bilgilendirilmediğine ilişkin konu, pazartesi New York'ta görülen duruşma öncesinde de gündeme geldi.

ABD'de de kaybetti

Prens'in ABD'li avukatı Andrew Brettler, ne İngiliz ne de uluslararası hukuk uyarınca celbi almakla yetkilendirildiğini savundu.

Ancak Yargıç Lewis Kaplan, Giuffre'nin hukuk ekibinin, Prens'in kendisine yetki verip vermediğine bakılmaksızın, evrakları Prens Andrew'un Los Angeles merkezli avukatına teslim etmeyi deneyebileceğine karar verdi.

Yasal süreç sonunda celbin ulaştırıldığına karar verilmesi durumunda Prens Andrew'un yıllar sürecek ve milyonlarca sterline mal olacak yasal savaşa girmesi gerekecek.