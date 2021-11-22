Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Fıng, düzenlediği basın toplantısında, salgının etkilediği bölgelerden 8'inde 14 gündür yeni vakaya rastlanmadığı, çok sayıda bölgenin virüsü kuluçka dönemi içinde kontrol etmeyi başardığını açıkladı.

Yurt içi kaynaklı vakaların başlangıç noktası olduğu tahmin edilen İç Moğolistan Özerk Bölgesinin Ecin Sancağı, Heilongciang eyaletinin Heihı ve Liaoning eyaletinin Dalian kentlerindeki durumun dikkatli ve etkili şekilde kontrol altına alındığını vurgulayan Mi, salgının son aşamaya geldiğini ifade etti.

Mi, alınan tedbirlerin üretimi ve insanların geçimini etkilemesi için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizerek, "Salgını izale etme politikasını sıkı şekilde uygulamaya devam etmeliyiz. Liman bölgelerinde virüsü kontrol etme kapasitesi daha da güçlendirilmeli" dedi.

'Tedbiri elden bırakmama' vurgusu

Komisyona bağlı Hastalık Önleme ve Kontrol Bürosu Yardımcı Direktörü Vu Liangyou da Dalian'daki salgının normale dönüş işareti verdiğini ancak bazı bölgelerin hala topluluk içi yayılma risk barındırdığı, yeniden ortaya çıkma ihtimaline karşı tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

İlk vakanın 4 Kasım'da soğutucu depo görevlisi bir kişide ortaya çıkmasının ardından Dalian kentinde 300 vakaya rastlandığını hatırlatan Vu, "Gevşememeliyiz, yerel otoriteler virüse karşı teyakkuzda olmalı." ifadelerini kullandı.

Yerel vakalar 5 gündür tek haneli rakamlarda

Çin'de önceki gün 4, dün ise 7 yerel kaynaklı vakaya rastlandı.

20 Kasım'da Liaoning eyaletinin Dalian kentinde 3, Yunan eyaletinin Dıhong Dai ve Cingpo Özerk İli'nde 1 vakaya, 21 Kasım'da ise Dalian'da 5 ve Dıhong Dai ve Cingpo'da 2 vakaya rastlandı.

2 Kasım'da 93'a kadar çıkan yerel vaka sayısı, alınan sıkı tedbirlerle son 5 günde tek haneli rakamlara geriledi.

Komisyon, 20 Kasım'da 8, 19 Kasım'da 6 ve 18 Kasım'da 8 yerel vakaya rastlandığını açıklamıştı.