Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi, Avrupa ülkeleri ve Rusya'yı kapsayan ziyaretlerinin ilk durağı Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile görüştü.

Vang, Macron ile Elize Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesinde, Çin'in Fransa'yı her zaman iş birliği için öncelikli gördüğünü ve üst düzey temaslar ile koordinasyonu artırmayı istediğini belirtti.

Görüşmede taraflar, Ukrayna krizi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Çin'in Ukrayna krizinde objektif ve tarafsız tutumunu sürdürdüğünün altını çizen Vang, sorunun barış görüşmeleriyle çözümünden yana olduklarını vurguladı.

Çinli diplomat, Dışişleri Bakanı Colonna ile görüşmesinde ise uluslararası ekonomik ve teknolojik iş birliğinin önemine işaret ederek, "Küreselleşme aleyhine rüzgarlar estiği, bazı tekil ülkelerin ekonomik bağları ve bağlantıları koparma eğiliminde olduğu bir zamanda Çin ve Fransa, gerçek çok taraflılığı, serbest ticareti ve bilim ile teknoloji alanında iş birliğini savunmalı." ifadelerini kullandı.

Vang, Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak

Çin'in Fransa ile ilişkilerinde yeni ufuklar açmak, yeni bir itici güç yaratmak, küresel sorunlara karşı daha yakın iş birliği yapmak istediğini vurgulayan Vang, Fransa'nın Çinli şirketlere ayrımcı olmayan bir ortam sunacağını umduklarını kaydetti.

Vang, Fransa'nın ardından İtalya, Almanya ve Macaristan'ı ziyaret edecek, hafta sonunda da Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.

Avrupa turunun ardından gelecek hafta başında Rusya'ya gidecek olan Vang, Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümünün yaklaştığı günlerde Moskova'da olacak.

Vang'ın gezi programının, Çin'in Avrupa ülkeleri ile diyaloğunu artırırken Rusya'yı desteklemeyi de sürdüreceği mesajını taşıdığı yorumu yapılıyor.

Çin'de ülkeyi yöneten ÇKP'nin Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü, dışişleri bakanının üzerinde ve ülkenin en kıdemli diplomatı sayılıyor. 2018-2022 yıllarında dışişleri bakanlığını yürüten Vang, yeni yılda bu göreve atanmıştı.