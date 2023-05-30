Çinli bilim insanından COVID-19 mesajı: Laboratuvar sızıntısını göz ardı etmeyin

Pandemi döneminde Çin Hastalık Kontrol Merkezi'nin (CDC) başkanlığını yürüten Prof. Dr. George Gao, koronavirüsün kökeninin araştırılması çalışmalarında kilit rol oynadı.

Çin hükümeti, hastalığın Wuhan'daki bir laboratuvardan kaynaklanmış olabileceği yönündeki tüm iddiaları reddediyor. Ancak Gao, virüsün kaynağına dair bu kadar net ifade kullanmıyor.

BBC'ye konuşan Gao, "Her zaman, herhangi bir şeyden şüphelenebilirsiniz. Bu bilimdir. Hiçbir şeyi göz ardı etmeyin." dedi.

Gao, Wuhan Viroloji Enstitüsü hakkında bir tür resmi soruşturma yürütüldüğünü belirtti. "Hükümet bir şeyleri organize etti." diyen Gao, CDC'nin buna dahil olmadığını söyledi.

Dünyaca ünlü bir virolog ve immünolog olan Prof. Dr. Gao, geçen yıl CDC'den emekli olduktan sonra Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı'nın başkan yardımcılığını yürütmeye başlamıştı.