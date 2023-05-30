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Dünya
BBC 30.05.2023 08:30

Çinli bilim insanından COVID-19 mesajı: Laboratuvar sızıntısını göz ardı etmeyin

Çin Hastalık Kontrol Merkezi'nin (CDC) eski başkanı George Gao, COVID-19'un laboratuvardan sızmış olma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Çinli bilim insanından COVID-19 mesajı: Laboratuvar sızıntısını göz ardı etmeyin

Pandemi döneminde Çin Hastalık Kontrol Merkezi'nin (CDC) başkanlığını yürüten Prof. Dr. George Gao, koronavirüsün kökeninin araştırılması çalışmalarında kilit rol oynadı.

Çin hükümeti, hastalığın Wuhan'daki bir laboratuvardan kaynaklanmış olabileceği yönündeki tüm iddiaları reddediyor. Ancak Gao, virüsün kaynağına dair bu kadar net ifade kullanmıyor.

BBC'ye konuşan Gao, "Her zaman, herhangi bir şeyden şüphelenebilirsiniz. Bu bilimdir. Hiçbir şeyi göz ardı etmeyin." dedi. 

FBI: Koronavirüs büyük ihtimalle Çin'deki bir laboratuvardan sızdı
FBI: Koronavirüs büyük ihtimalle Çin'deki bir laboratuvardan sızdı

Gao, Wuhan Viroloji Enstitüsü hakkında bir tür resmi soruşturma yürütüldüğünü belirtti. "Hükümet bir şeyleri organize etti." diyen Gao, CDC'nin buna dahil olmadığını söyledi.

Dünyaca ünlü bir virolog ve immünolog olan Prof. Dr. Gao, geçen yıl CDC'den emekli olduktan sonra Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı'nın başkan yardımcılığını yürütmeye başlamıştı.

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