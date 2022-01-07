ABD Adalet Bakanlığı açıklamasında , 44 yaşındaki Xiang Haitao'nun Çin Halk Cumhuriyeti'ne fayda sağlamak amacıyla şirketten ticari bir sır çalmak için komplo kurduğunu iddia etti.

Xiang'ın, şirketin merkezinin bulunduğu Missouri eyaletinde Monsanto için bilim insanı olarak çalışırken ticari sırrı çalmaya çalıştığı iddia ediliyor.

İddiaya göre, Xiang işinden ayrıldıktan sonra, Çin'e tek yönlü bir uçak bileti satın aldı ve yetkililer, şirketin ticari sır olarak kabul ettiği 'Besin Optimize Edici' algoritmasının bir kopyasını elektronik cihazlarından birinde buldu.

Sanık bu hafta suçlamayı kabul etti ve 15 yıla kadar hapis ve 5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

ABD ekonomisi için tehlike

ABD Avukatı Sayler Fleming, "ABD vatandaşlarının veya yabancı uyrukluların hassas ticari bilgileri diğer ülkelerdeki rakiplere devretmesine izin veremeyiz " diyerek, bu tür suçları "ABD ekonomisi ve ulusal güvenlik için tehlike" olarak nitelendirdi.

FBI Karşı İstihbarat Birimi Müdür Yardımcısı Alan E. Kohler Jr. “Düşmanların istediği sadece gizli laboratuvarlarda geliştirilmiş askeri teknoloji değil; bu durumda, mahsul verimini artırmak için Amerikalı çiftçiler tarafından kullanılan tarımsal teknolojiydi” dedi.