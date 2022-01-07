BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 15 Aralık'tan bu yana Tigray'a gıda ve diğer yardım malzemelerinin bulunduğu hiçbir kamyonun girmediğini, bölgede insani durumun kötüleşmeye devam ettiğini belirtti.

Bölgedeki 6 milyon kişiden 5,2 milyonunun ihtiyaçlarının karşılanması için Tigray'a her gün 100 kamyonluk malzeme girmesi gerekiyor.

Dujarric, 12 Temmuz'dan bu yana ihtiyacın sadece yüzde 12'sine denk gelen malzeme bölgeye gidebildi.

Stephane Dujarric, "Nakit olmadan, BM yerel tedarikleri satın alamaz ve yerel personeline ödeme yapamaz. Yakıt olmadan gıda dağıtımı yapacak kamyonları hareket ettiremez, ihtiyaç tespiti yapmamız gereken yerlere ulaşamaz." dedi.

Ülkenin kuzeyinde Kasım 2020'de başlayan 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 6 milyona yakın kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.



