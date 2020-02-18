Geçen yıl sızdırılan belgelerin devamı niteliğindeki rapora göre pasaport başvurusunda bulunmak, internette arama yapmak veya sakal bırakmak bile kampa gönderilmek için yeterli.

Kampa en çok alınma gerekçesi ise Çin'in belirlediği sayının üzerinde çocuk sahibi olmak.

Çin Dışişleri Sözcüsü, kamplardaki uygulamaların, terörizm ve aşırıcılığa karşı alınan tedbirler olduğunu öne sürmüştü.

Ankara gelişmeleri takip ediyor

Uygur Türklerinin durumu, Ankara'nın da yakın takibinde.

Son olarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uygur Türklerinin birinci sınıf vatandaş olarak yaşama haklarına vurgu yapmış, "Huzur ve barış içinde yaşamaları önceliğimiz olmuştur" demişti.