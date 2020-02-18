Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Çin'in Uygur Türklerine yönelik tartışmalı uygulamaları yine gündemde
BBC kanalının ele geçirdiği 137 sayfalık yeni bir rapora göre 3 binden fazla Uygur Türkü, hapishaneden farksız kamplarda kötü muamelelere maruz bırakıldı.
Geçen yıl sızdırılan belgelerin devamı niteliğindeki rapora göre pasaport başvurusunda bulunmak, internette arama yapmak veya sakal bırakmak bile kampa gönderilmek için yeterli.
Kampa en çok alınma gerekçesi ise Çin'in belirlediği sayının üzerinde çocuk sahibi olmak.
Çin Dışişleri Sözcüsü, kamplardaki uygulamaların, terörizm ve aşırıcılığa karşı alınan tedbirler olduğunu öne sürmüştü.
Ankara gelişmeleri takip ediyor
Uygur Türklerinin durumu, Ankara'nın da yakın takibinde.
Son olarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uygur Türklerinin birinci sınıf vatandaş olarak yaşama haklarına vurgu yapmış, "Huzur ve barış içinde yaşamaları önceliğimiz olmuştur" demişti.
Etiketler: uygur türkleri çinSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 15:28
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