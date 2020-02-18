Sağlık Bakanlığınca Wuhan kentinden yayılan Covid-19 salgını sebebiyle Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği yetkililerine, sağlık çalışanlarının kullanımı için 2 bin filtreli maske ve 2 bin koruyucu tulum teslim edildi.

[Fotoğraf: AA]

Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş'nin Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, yardım malzemelerini Çin'in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua'ya iletti.

[Fotoğraf: AA]

Büyükelçilik yetkilileri, Çin halkı adına Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.