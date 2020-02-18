Haber Giriş: Kaynak: AA
Çin'deki sağlık çalışanlarına koruyucu malzeme yardımı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesini sürdüren Çin'deki sağlık çalışanlarına koruyucu malzeme yardımında bulundu.
Sağlık Bakanlığınca Wuhan kentinden yayılan Covid-19 salgını sebebiyle Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği yetkililerine, sağlık çalışanlarının kullanımı için 2 bin filtreli maske ve 2 bin koruyucu tulum teslim edildi.
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş'nin Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, yardım malzemelerini Çin'in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua'ya iletti.
[Fotoğraf: AA]
Büyükelçilik yetkilileri, Çin halkı adına Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.
Etiketler: salgın Sağlık Bakanlığı koruyucu malzeme koronavirüs covid-19 çinSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 14:36
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