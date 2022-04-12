28 Mart'tan bu yana sokağa çıkılmayan kentte koronavirüs önlemleri esnetildi

Şanghay'da 14 gün boyunca vaka çıkmayan bölgelerde yaşayanlar ilk kez sokağa çıktı.

Yeni uygulama çerçevesinde, kent üç kategoriye ayrılıyor. Vakasız bölgelerde yaşayanların evlerinden dışarı çıkmasına izin veriliyor. Ancak bu izin sınırlı.

Mahallelerinin dışına çıkmaları hala yasak. Şehir genelinde karantina uygulaması vaka çıkan mahallelerde de sürüyor.

ABD konsolosluktaki personelini tahliye kararı aldı

ABD ise gevşeme kararından rahatsız. Şanghay’daki konsolosluğunda mecburi olmayan personel ve ailesini tahliye kararı aldı. Karara gerekçe olarak gıda teminindeki aksaklıklar ve pozitif çıkan personelin zorunlu karantina merkezine gönderilmesi gösterildi.

Çin ise, ABD'nin tavrına karşı karantina karanını savundu, sıfır vaka politikasını sürdürüleceğini duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin’in salgın önlem politikalarının bilimsel ve etkili olduğunu da öne sürdü.