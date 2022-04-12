Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nüfus sayımı Mikrozensus, 2021 yılı itibarıyla Almanya'da nüfusun yüzde 27,2’sine denk gelen 22,3 milyon kişinin göçmen kökenli olduğunu duyurdu.

2020'de bu rakam 21,9 milyon olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl 2020’ye göre Almanya'da göçmen kökenlilerin sayısı yüzde 2 artarken, halkın dörtte birinin göçmen kökenli olması ise dikkati çekti.

Ülkede göçmen kökenli kavramı, Alman olarak doğmayanları veya ebeveynlerinden biri doğuştan Alman olmayan bireyleri tanımlamak için kullanılıyor.

Göçmen kökenli nüfusun yüzde 53'ü (yaklaşık 11,8 milyon) 2021’de Alman vatandaşlığına sahip bulunurken, yüzde 47'sinin yabancı bir ülke vatandaşlığı bulunuyor.

Almanya'da yaşayan göçmen kökenlilerin yüzde 84'ü, kendisi Almanya'ya göç etmiş olanlardan oluşurken, Alman vatandaşlığına geçmiş göçmen kökenlilerden, ülkeye bizzat göç etmiş olanların oranıysa yüzde 43’te kaldı.

Göçmen kökenlilerin yüzde 62'sini (13,9 milyon) bir Avrupa ülkesinden göç edenler, onların çocukları veya torunları oluştururken, bu Avrupa kökenli göçmenin 7,5 milyonu Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelmiş durumda.

Bütün göçmen kökenlilerden 5,1 milyonunu Asyalılar oluştururken, 3,5 milyonu Ortadoğu ülkelerinden ve 1,1 milyonunu da Afrika ülkelerinden gelenler.

Destatis, 700 bin kadar göçmen kökenlinin de Kuzey, Orta veya Güney Amerika ülkeleri ve Avustralya'dan geldiğini açıkladı.

Türkiye ilk sırada

Almanya'da yaşayan göçmen kökenlilerin geldiği ülkeler sıralamasında Türkiye yüzde 12 ile ilk sırada yer alırken, yüzde 10 ile Polonya ikinci sırada.

Polonya’yı yüzde 6 ile Rusya ve Kazakistan, yüzde 5 ile Suriye izledi.

2021'de Almanya'da yaşayan göçmen kökenli kişilerin yüzde 1'i, yani 308 bininin, Ukraynalı olması da dikkati çekti. Bunların büyük çoğunluğu (yüzde 82) bizzat kendi göç etmiş olanlardan oluşmakta.

Destatis, son zamanlardaki mülteci göçü nedeniyle, Ukraynalı göçmen kökenlilerin sayısının gelecekte önemli ölçüde artacağını söyledi.

Destatis, göçmen kökenlilerin yaklaşık üçte birinin (7,2 milyon) evde yalnızca Almanca konuştuğunu belirterek, Almanca dışında en çok konuşulan dillerin yüzde 8 ile Türkçe, yüzde 7 ile Rusça ve yüzde 5 ile Arapçanın olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) en kalabalık üyesi Almanya'da nüfus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu geçen yıl, 2019 ve 2020 sonunda kayıtlara geçen 83,2 milyon rakamında kaldı.