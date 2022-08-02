Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, yaşlanan iş gücü, yavaşlayan ekonomi ve on yıllardır görülen en zayıf nüfus artışlarıyla demografik krizin eşiğinde.

Yetkililerin, 2016 yılında "tek çocuk" politikasını gevşetmesi ve geçen yıl 3 çocuğa kadar izin vermesine rağmen nüfus artışı rekor düşük düzeyde.

Toplam nüfusun artma hızının önemli ölçüde düştüğüne dikkat çeken Ulusal Sağlık Komisyonu, 2021-2025 yıllarını ilgilendiren "14'üncü 5 yıllık plan" sürecinde negatif büyüme aşamasına geçileceğini belirtti.

Komisyonun son raporunda, nüfus gelişimiyle insanların beklentileri arasında büyük bir boşluk olduğuna vurgu yapıldı.

Çin'de tek çocuk politikası, ülke lideri Deng Xiapoing tarafından 1980 yılında nüfus artışını frenlemek ve ekonomik gelişimi sağlamak amacıyla uygulanmaya başlamıştı.