Yünnan Eyaleti Sağlık Komisyonu, Myanmar sınırında bulunan eyalete bağlı Ruili şehrinde, 4’ü Myanmar vatandaşı, 9 kişinin virüse yakalandığını açıkladı.

Sokağa çıkma yasağı

Sağlık yetkilileri, yaklaşık 210 bin nüfuslu şehirde, tüm vatandaşlara COVID-19 testi uygulanacağını ve 1 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Şehirde, marketler ve eczaneler dışında bütün işletmeler kapatıldı ve salgının yayılmasını önlemek için kontrol noktaları oluşturuldu.

Sınırdaki önlemler artırıldı

Bunun yanı sıra yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışanlara ve bu geçişleri organize edenlere karşı önlemler artırıldı.

COVID-19 salgınının büyük ölçüde önüne geçen Çin’de bugüne kadar 90 bin 201 vaka görüldü, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.