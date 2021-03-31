Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM Güvenlik Konseyi'nden, Endonezya'daki kilise saldırısına kınama
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Endonezya'da 28 Mart'ta Katolik Kilisesi'ne düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Konsey, "olayın menfur ve korkakça bir terör eylemi olduğu" belirtilerek, "Sebebi ne olursa olsun her terör eylemi suçtur, meşrulaştırılamaz" açıklamasını yaptı.
Açıklamada, tüm ülkelerin uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden terör eylemlerine karşı ortak mücadele etmesinin gereğine işaret edildi.
20 kişi yaralanmıştı
Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin Makassar kentinde 28 Mart'ta Katolik Kilisesi'ne iki intihar bombacısı tarafından terör saldırısı düzenlenmişti.
Katoliklerin "Palmiye Pazarı" adı verdikleri Paskalya Bayramı'ndan önceki kutlamayı hedef alan saldırıda 4'ü güvenlik görevlisi 20 kişi yaralanmıştı.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Endonezya Terör Saldırısı
Son Haberler
- 11:20
- 11:19
- 10:57
- 11:16
- 11:15
Sıradaki Haber
Japonya, Myanmar'a resmi kalkınma yardımlarını durduracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz