Konsey, "olayın menfur ve korkakça bir terör eylemi olduğu" belirtilerek, "Sebebi ne olursa olsun her terör eylemi suçtur, meşrulaştırılamaz" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, tüm ülkelerin uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden terör eylemlerine karşı ortak mücadele etmesinin gereğine işaret edildi.

20 kişi yaralanmıştı

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin Makassar kentinde 28 Mart'ta Katolik Kilisesi'ne iki intihar bombacısı tarafından terör saldırısı düzenlenmişti.

Katoliklerin "Palmiye Pazarı" adı verdikleri Paskalya Bayramı'ndan önceki kutlamayı hedef alan saldırıda 4'ü güvenlik görevlisi 20 kişi yaralanmıştı.