Dünya
Çin'in kuruluş kutlamalarına askeri hava araçları damga vurdu01 Ekim 2019 Salı 15:58 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 16:49
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü Pekin’de görkemli bir askeri geçitle kutlandı. Törende ülkenin jetlerinin ve hayalet uçaklarının gösterisi ilgiyle izlendi.
[Fotoğraf: AA]
Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. yıl dönümü Pekin’de görkemli bir askeri geçitle kutlandı.
Kutlamalara Çin’in son teknoloji jetlerinden helikopterlere toplam 160 askeri hava aracı katıldı.
Çin’in yerli hayalet uçağı J-20’ler de gösteri uçuşu yaptı.
Tiananmen meydanındaki tören halka kapalıydı. İnsanlar köprü üstlerinden uçakları izlemeye çalıştı.
Şehir merkezi de kutlamalar kapsamında renkli görüntülere sahne oldu.
Kaynak: TRT Haber
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