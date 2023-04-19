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Dünya
AA 19.04.2023 16:17

Çin'in en kalabalık eyaleti Guangdong'un nüfusu 2022'de ilk kez azaldı

Çin'in önde gelen üretim ve ihracat merkezi, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin nüfusu, eyalet ölçeğinde verilerin tutulmaya başlandığı 1978'den bu yana ilk kez azaldı.

Çin'in en kalabalık eyaleti Guangdong'un nüfusu 2022'de ilk kez azaldı
[Fotograf: Reuters]

Eyalet İstatistik Bürosunun verilerine göre, yıl boyunca eyalette en az 6 ay yaşayan yerleşik nüfus, 2022'de 272 bin azalarak 126 milyon 570 bine geriledi.

Eyalette verilerinin tutulmaya başlandığı 1978'den bu yana yerleşik nüfusta ilk kez azalma kaydedildi.

Bürodan yapılan açıklamaya göre, azalma, eyalet dışında çalışmaya gelen işçilerin 2022'deki COVID-19 salgınlarının etkisi nedeniyle, geçici olarak memleketlerine dönmesinden kaynaklandı.

Açıklamada ekonomik faaliyetleri aksatan karantina tedbirleri nedeniyle çalışmayı sürdüremeyen göçmen işçilerin tersine göçünün "geçici bir aşama" olduğu görüşü dile getirildi.

Ülkenin en önemli üretim ve ticaret merkezi olan eyalet büyük bir göçmen işçi nüfusu barındırıyor. Nüfus verilerine göre, 2020'de Guangdong'a 29,6 milyon işçi dışardan çalışmaya gelirken göçmen işçiler nüfusun yüzde 23,5'ini oluşturmuştu.

Ancak COVID-19 salgını sırasında ülke genelinde uygulanan katı önleme tedbirleri ve çok sayıda karantina kararı üretimi ve ihracatı olumsuz etkilerken, işçi göçünü de sınırladı.

Cep telefonu sinyal verileri, 2022'de Guangdong eyaletinin göç verdiğine işaret ediyor.

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'in nüfusu, geçen yıl 1961'den bu yana ilk kez azalmıştı. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin ana karasının nüfusu 2022'de yaklaşık 850 bin kişi azalarak 1 milyar 411 milyon 800 bine gerilemişti.

Ülkede doğum oranı binde 6,77'ye gerileyerek ulusal kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en düşük seviyeye inmişti.

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