Açık 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.09.2023 20:14

Çin'in döviz rezervleri ağustosta 3,16 trilyon dolara geriledi

Çin'in döviz rezerv varlıklarının ağustos sonunda geçen aya göre yaklaşık 44 milyar dolar azalarak 3,16 trilyon dolara düştüğü açıklandı.

Çin'in döviz rezervleri ağustosta 3,16 trilyon dolara geriledi

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi'nden yapılan açıklamada, temmuz sonunda 3 trilyon 204 milyon dolar olan döviz rezervlerinin ağustosta 3 trilyon 160 milyon dolara gerilediği belirtildi.

Azalmanın, döviz takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı tespitine yer verilen açıklamada, ağustosta küresel makroekonomik göstergelerin ve büyük ekonomilerin para politikası tercihlerinin etkisiyle ABD doları endeksinde artış, küresel mali varlıkların değerinde ise azalma görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Çin ekonomisinin ekonomik toparlanma eğiliminin sürdüğü, uzun dönemli pozitif temellerin değişmediği vurgulanarak döviz rezervlerinin genel istikrarını korumasının beklendiğinin altı çizildi.

Öte yandan temmuz sonunda 68,69 milyon ons olan altın rezervleri, ağustosta 69,62 milyon onsa çıktı.

Çin'in döviz rezerv varlıkları 2022 yılı sonunda 3,12 trilyon dolara ulaşmıştı.

ETİKETLER
Çin
Sıradaki Haber
AB Komisyonu Üyesi Varhelyi'den Ankara temaslarıyla ilgili olumlu mesajlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:38
Brezilya'daki tropikal kasırgada ölenlerin sayısı 40'a çıktı
20:35
Dünya Bankası: Gelişmekte olan ülkelerde çevrim içi gig işlere talep hızla artıyor
20:35
Bakan Ersoy: Bu yıl turizmde 56 milyar dolar gelir hedefliyoruz
20:33
Almanya'da öğrenci kıyafetlerine ilişkin kurallar getirilmesi önerildi
20:30
ABD ile Birleşik Krallık'tan Rusya merkezli siber suç çetesi üyelerine yaptırım
20:24
Fransa'da 4 ayda 16 bin 498 evcil hayvan terk edildi
Tekirdağ'da "koç güzellik yarışması" yapıldı
Tekirdağ'da "koç güzellik yarışması" yapıldı
FOTO FOKUS
Aliyev’den KKTC davasına destek: KKTC bayrağı hep dalgalanacak
Aliyev’den KKTC davasına destek: KKTC bayrağı hep dalgalanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ