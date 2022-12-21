Ülkeyi yöneten Komünist Partisinin yayın organı Global Times'ın haberine göre, şehirde bazı karantina otellerindeki yolcular, ikinci negatif testinin ardından serbest bırakıldı.

Gazeteye konuşan bazı yolcular, 18 Aralık'ta Hong Kong aktarmalı uçakla Çıngdu'ya geldiklerini, havaalanında test olduktan sonra karantina oteline yerleştirildiklerini, ertesi gün otelde yapılan testi de negatif çıkan yolcuların 20 Aralık'ta salıverildiğini aktardı.

Çin'de halen yurt dışından gelen yolculara 5 gün merkezi karantina artı 3 gün evden tıbbi gözetim uygulanıyor.

Yerel yönetim, yeni uygulamaya dair henüz açıklama yapmazken kısaltılan karantina süresinin, ülke genelinde bir kural değişikliğinin habercisi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Dışişleri Bakanı Vang Yi, dün Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile yaptığı telefon görüşmesinde COVID-19 salgınının girdiği yeni evrede, Çin'in "sınır aşırı seyahatleri kolaylaştırmak üzere adımlar atacağını" ifade etmişti.

COVID-19 salgının başlamasının ardından vizeleri iptal eden ve sınırlarını dış dünyaya kapatan Çin, sonraki aylarda yurt dışından gelen yolculara süresi 28 güne kadar uzayabilen otel karantinaları uygulamıştı.

Hafif ve semptomsuz vakalara "işe dönün" çağrısı

Öte yandan Kovid-19 politikalarındaki yön değişikliğinin bir diğer işareti de bu hafta bazı şehirlerde yerel yönetimlerin, artan vakaların yol açtığı iş gücü kayıpları nedeniyle belirti göstermeyen veya hafif belirti gösteren COVID-19 hastalarının işe dönebileceğini bildirmesi oldu.

Guicou eyaletinin Guiyang, Anhui eyaletinin Vuhu ve merkeze bağlı yönetilen Çongçing şehirlerinde, aralarında kamu kurumları, devlet şirketleri, sağlık, acil durum, kurye hizmetleri ile gıda perakende sektöründe çalışanların, semptomsuz veya hafif semptomlu olmaları halinde evde karantina yerine iş başı yapabilecekleri duyurulmuştu.

Devlet Konseyine bağlı Müşterek Salgın Koruma ve Kontrol Mekanizması, 7 Aralık'ta COVID-19 tedbirlerinin uygulanmasında yeni yaklaşımı duyurmuş; geniş çaplı kapanma, merkezi karantina, toplu testler ve seyahat kısıtlamalarının terk edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Yeni yaklaşım, Çin'in "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerinde değişime gideceğinin en güçlü işareti olmuştu.

Karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyordu.

Çoğu ülke virüsle belirli bir uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken, Çin'de salgının başından beri başvurulan kısıtlayıcı tedbirler sürdürülüyordu.