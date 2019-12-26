Çin'den nükleer başlıklı balistik füze testi26 Aralık 2019 Perşembe 12:26 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 12:49
Çin, JL-3 isimli balistik füzeyi Bohai Denizi açıklarında bir denizaltıdan fırlattı.
Bir yanda ticaret savaşları, diğer yanda nükleer faaliyetler...
ABD ile Çin arasındaki gerginlik sürüyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Çin'in nükleer başlık taşıyabilen bir füze fırlattığını duyurdu.
Bohai Denizi açıklarındaki bir denizaltıdan fırlatılan füzenin Amerikan istihbarat uyduları tarafından takip edildiği belirtildi.
ABD basınında geniş yer buldu
Füze denemesi ABD basınında geniş yer buldu.
Washington Times gazetesi, haberi, "Çin'in füzeleri barış için tehdit oluşturuyor" şeklinde verdi.
Haberde altı çizilen önemli bir nokta ise füzelerin menzili oldu.
Test edilen füzelerin Amerikan topraklarının tamamını nükleer başlıkla vurma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.
Gazete, Çin'in JL-3 füzesini son 2 yılda en az 4 kez test ettiğini vurguladı.
Kaynak: TRT Haber