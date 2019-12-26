Bir yanda ticaret savaşları, diğer yanda nükleer faaliyetler...

ABD ile Çin arasındaki gerginlik sürüyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Çin'in nükleer başlık taşıyabilen bir füze fırlattığını duyurdu.

Bohai Denizi açıklarındaki bir denizaltıdan fırlatılan füzenin Amerikan istihbarat uyduları tarafından takip edildiği belirtildi.

ABD basınında geniş yer buldu

Füze denemesi ABD basınında geniş yer buldu.

Washington Times gazetesi, haberi, "Çin'in füzeleri barış için tehdit oluşturuyor" şeklinde verdi.

Haberde altı çizilen önemli bir nokta ise füzelerin menzili oldu.

Test edilen füzelerin Amerikan topraklarının tamamını nükleer başlıkla vurma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Gazete, Çin'in JL-3 füzesini son 2 yılda en az 4 kez test ettiğini vurguladı.

Kaynak: TRT Haber